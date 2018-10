BARD, Henri



Au CHSLD Ste-Monique, le 19 octobre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Henri Bard, fils de feu M. Alfred Bard et de feu dame Marie Ouellet. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi de 19h à 21h. Vendredi, jour des funérailles, de 8h30 à 9h30.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses fils: Michel (France Couture), Marc-André, Yves, Yvan (Lucille Larouche) et la mère de ses enfants Hélène Boucher; ses petits- enfants: Réjean et Kévin; sa sœur Lorraine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs: Lilianne, Ovila, Solange et Alfreda. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Ste-Monique pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Ste-Monique, 6125, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, G2E 5N7.