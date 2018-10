Guilbault n’écarte pas un changement à la tête de la Commission de la capitale nationale

La nouvelle ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, n’écarte pas la possibilité de procéder à des changements à la direction de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ), sévèrement critiquée par la vérificatrice générale en juin dernier.

«On va voir de quelle façon on peut améliorer, peut-être, le fonctionnement, parce que je vous rappelle qu’il y a eu un rapport de la vérificatrice générale qui était assez accablant sur la gouvernance de la Commission de la capitale nationale. Alors, moi, c’est sûr que je vais essayer de redresser ça ou peut-être de faire en sorte qu’on ait une vision plus proactive», a déclaré Mme Guilbault à l’entrée du caucus des députés de la CAQ, ce matin.

La vice-première ministre entend rencontrer prochainement la direction de la CCNQ. Elle souhaite que l’organisme, responsable notamment de la promenade Samuel-De Champlain et des Nouvelles-Casernes, «puisse mener à terme plus de projets».

Grand ménage

La directrice générale actuelle de la CCNQ, Marie Claire Ouellet, n’échappera vraisemblablement pas à la réévaluation des personnes en poste dans la haute fonction publique lancée par le nouveau gouvernement caquiste.

Libérale de longue date, Mme Ouellet roule sa bosse depuis plusieurs années dans la fonction publique. Attachée de presse de Marc-Yvan Côté sous Robert Bourassa, elle est plus tard devenue secrétaire générale du gouvernement Charest, poste qu'elle a occupé de 2005 à 2012. Tablettée à l’Office du tourisme de Québec par le gouvernement Marois, elle a réintégré la haute fonction publique avec le retour des libéraux au pouvoir en 2014. Après avoir occupé un poste de conseillère stratégique au bureau du sous-ministre au Tourisme, elle est devenue, à l’automne 2015, sous-ministre associée aux Relations internationales et à la Francophonie.

Mme Ouellet a été nommée à la tête de la CCNQ par le gouvernement Couillard en septembre 2017, succédant ainsi à l’ex-candidate péquiste Françoise Mercure, nommée au poste de directrice générale en 2012 par le gouvernement péquiste de l’époque.

Très critique, le député caquiste Éric Caire avait alors associé la nomination d'une «libérale notoire» à ses «accointances politiques».