Il y aura une app mobile Red Dead Redemption 2

Une application mobile accompagnera le lancement de Red Dead Redemption 2, a-t-on appris aujourd’hui.

Le jeu arrive dans deux jours et, comme vous, on ne tiens plus en place. On a déjà averti nos patrons qu’on allait être «malades» vendredi, mais en réalité, on va jouer aux cowboys. (NDLR: on n’a pas vraiment fait ça.)

Attention: si vous pensez que vous allez pouvoir jouer au nouveau Red Dead sur votre Pixel 3, détrompez-vous. L’application iOS et Android, qui sort en même temps que le jeu, ne fait qu’accompagner le jeu principal grâce à sa carte du monde et un genre de GPS. On dit «genre de GPS» parce qu’on est à cheval dans le wild west.

L’application vous permettra également de surveiller la santé de votre personnage et de consulter des notes en lien avec l’histoire.

courtoisie

On espère qu’il y aura une fonction de sous-titres parce que l’écriture d’Arthur Morgan ressemble un peu à celle d’un médecin pressé!