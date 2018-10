Jean Airoldi vend sa somptueuse maison de L'Île-des-Sœurs pour près de 1,9 M$

La maison de Jean Airoldi qui a été en vedette dans la série Les Airoldi habillent... diffusée à Canal Vie est désormais disponible sur le marché pour la somme de 1 885 000 $ sur le site de l'agence immobilière Sutton.

La propriété de quatre chambres à coucher et deux salles de bain et demie avait été rénovée de fond en comble dans le cadre de l’émission à succès diffusée entre 2011 et 2013.

Sur sa fiche la résidence est décrite comme une «luxueuse résidence unifamiliale sur une des rues les plus prestigieuses de l’île des Sœurs».

Le blanc immaculé y est à l’honneur du salon à la cuisine, en passant par les chambres à coucher.

La cuisine est d’ailleurs équipée d’électroménagers encastrés et d’un immense comptoir de marbre blanc, parfaits pour les apprentis cuistots.

La cour intime est entièrement entourée d’arbres et de buissons et comprend une piscine creusée.

À qui la chance?