Jérémy Lauzon promu par les Bruins

Le Québécois Jérémy Lauzon a été rappelé par les Bruins de Boston, mercredi.

L’équipe n’a pas encore confirmé la nouvelle rapportée par plusieurs médias.

Le défenseur de 21 ans court ainsi la chance de disputer un premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il a entamé la présente campagne avec les Bruins de Providence, dans la Ligue américaine, où il a amassé quatre points, dont un but, en six parties.

Le choix de deuxième ronde des Bruins au repêchage de 2015 avait récolté un but et six mentions d’aide en 52 parties en 2017-2018 à Providence.

Avant de passer chez les professionnels, Lauzon a disputé quatre saisons avec les Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.