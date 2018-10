La mise à jour Halloween de Fortnite est arrivée

L’Halloween arrive à grands pas et les jeux de l’heure lancent des mises à jour colorées pour célébrer la fête de la peur. Ce matin, Fortnite propose «Fortnitemares» à ces joueurs!

Comme tous les événements spéciaux dans Fortnite, cette mise à jour vient avec plein de défis amusants et des changements thématiques. Petit bémol: le mode a été temporairement désactivé parc qu'il y a eu des bogues au niveau du matchmaking. Heureusement, après plus de trois heures d’attente, tout devrait être fonctionnel en ce moment.

Voici donc les mises à jour dans Fortnite, mode Battle Royale.

Planeurs

Vous pouvez redéployer votre planeur! Très pratique pour ceux qui ont tendance à tomber de leurs structures...

Pistolet six-coups

courtoisie

Terrain de jeu

Fortnite ajoute plein de nouveaux objets dans le mode Terrain de jeu (playground), en plus d’un nouveau mini-jeu de bateau de pirate.

Mode Halloween

Un «cauchemar» s’installe dans le mode Battle Royale avec un cube, que l’on peut voir dans la bande-annonce ci-haut. De gros et petits fragments du cube sont éparpillés sur l’île et feront apparaître des monstres qui rapportent une portion de bouclier et du loot lorsque vaincus.

C’est la première fois que Fortnite, dans son mode Battle Royale, ajoute des ennemis IA.

Arbalète

Transformez-vous en Van Helsing avec cette arme unique au mode temporaire pour l’Halloween! Elle fait 40 pts de dégâts à la base, mais, ceux-ci sont multipliés par 4 contre les démons. Vous allez pouvoir la trouver au sol, dans les coffres et aussi dans les distributeurs.

Pour les mises à jour terrain de jeu, visitez le blogue d’Epic Games!