La remise en forme de Michal Neuvirth va bien

Le gardien des Flyers de Philadelphie Michal Neuvirth a été cédé au club-école situé à Lehigh Valley pour fins de remise en forme, mercredi, signe qu’il est prêt à reprendre la compétition au niveau professionnel.

Le vétéran pourrait ainsi disputer la rencontre prévue en soirée contre le Wolf Pack de Hartford, filiale des Rangers de New York. Neuvirth n’a pas encore joué cette saison à cause d’une blessure au bas du corps. Au cours du calendrier préparatoire, il a effectué une présence, accordant un but en neuf tirs aux Islanders de New York le 17 septembre.

En 2017-2018, l’athlète de 30 ans a présenté un dossier de 9-7-3, une moyenne de buts alloués de 2,60 et un taux d’efficacité de ,915.

Depuis le début de la campagne, Philadelphie s’en est remis à Brian Elliott et Calvin Pickard pour défendre son filet. Toutefois, les deux hommes ont éprouvé des ennuis. Elliott a conservé une moyenne de 3,59 et un taux de ,882, alors que Pickard a affiché une moyenne de 4,75 et un taux de ,833.