La « vie tranquille » d’un ancien motard

Un ex-pilier des Hells Angels mène « une vie tranquille » et irréprochable depuis sa mise en liberté, en 2015, après 14 ans au pénitencier.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) a loué les progrès et efforts « considérables » de Richard Mayrand, lundi, en constatant que le retour en société de cet ancien membre du chapitre d’élite Nomads des Hells se déroule « sans incident » depuis trois ans.

Écroué dans l’opération policière Printemps 2001, l’ex-motard de 55 ans devenu travailleur de la construction a aussi été récompensé.

Il n’aura plus besoin de divulguer ses finances personnelles au service correctionnel fédéral, l’une des conditions auxquelles il devait se plier depuis qu’il purge le dernier tiers de sa peine dans la communauté.

Adepte de culturisme, Dick Mayrand avait dirigé les puissants Nomads quand leur chef, Maurice Mom Boucher, s’est fait arrêter en décembre 1997 pour les meurtres de deux agents correctionnels.

Philo et religion

Il comptait parmi les influents Hells ayant négocié la trêve avec les Rock Machine et les Bandidos, en décembre 2000, après une guerre qui avait fait plus de 150 morts en six ans au Québec. En 2004, il a écopé de 22 ans de taule pour complot de meurtre, trafic de stupéfiants et gangstérisme.

Mayrand a quitté les Hells en 2009, 25 ans après avoir refusé de leur tourner le dos quand ils ont tué son frère aîné Michel, lors de la fameuse purge de Lennoxville, en 1985.

Il se serait converti à la religion et la philosophie durant son incarcération, en plus d’avoir fait du bénévolat pour des organismes d’aide aux démunis.