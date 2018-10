«La vraie nature» de Pilou

Si vous avez regardé au moins un épisode de la nouvelle saison de l'émission de Jean-Philippe Dion La vraie nature à TVA, vous avez sans aucun doute entendu la superbe trame sonore signée Pierre-Philippe «Pilou» Côté.

Choix de l'animateur afin d'appuyer avec justesse des rencontres émotives sincères, l'artiste a enregistré neuf chansons en lien avec ce rendez-vous où les vedettes n'hésitent pas à se confier.

Des rencontres marquantes

Son inspiration, Pilou l'a puisée dans ce qu'il a ressenti lors de plusieurs entrevues de la première saison de La vraie nature. «J’ai accroché à certaines personnes comme Pauline Marois et Josélito Michaud», confie-t-il.

Le retour en enfance et la vérité de ce dernier a notamment donné lieu à la création de la poignante Passager – qu'on peut apprécier au générique – sur laquelle Pilou chante Présent entre quatre murs, ta vérité me fend. C'est «une photo d’où je suis dans ma vie», décrit l'artiste.

Même chose pour la poétique All I Know qui met parfaitement la table pour l'arrivée des invités à chaque émission. «C'est comme un éclair par rapport à ce que je vis», détaille Pilou, ajoutant que cette œuvre parle de pont entre les générations, du lien entre le passé et le futur, ainsi que de rencontre avec l’autre.

Si les émotions étaient là, le directeur artistique de l'album, Jean-Philippe Dion, et le chanteur ont cru bon d'enregistrer maintes fois les pièces, de créer différentes versions avant de trouver le véritable son de La vraie nature. «Je les retravaillais pour leur donner de la fiction, [pour créer] un film en soi», ajoute Pilou.

Campagne et ouverture sur le monde

Décrit comme un «mariage super naturel», il n'est pas surprenant que l'univers de Pilou sied à merveille à celui de l'émission. En fait, les similitudes avec la vie de l'artiste – qui a son propre studio dans le village de Saint-Adrien – sont frappantes.

«Je suis à la campagne et je reçois des artistes, des personnalités. Y’a des conversations comme ça, mais c’est ne pas filmé...»

«Ça rejoint tellement ma vie, ajoute-t-il. Ça ¨fitte¨ avec ma vraie nature.»

Pour Pilou, il est temps que l'art permette véritablement la discussion et les échanges, que les points de vue se recoupent ou divergent. «On est à l’ère du grand ¨merge¨. Il faut se parler, converger vers un lien commun et ouvrir le dialogue avec des gens avec qui on n’est pas d’accord.»

En proposant ses nouvelles chansons, il a un but bien précis, mais tout simple: «toucher le plus de gens possibles.» Bref, comme l'émission.

Quatre chansons de Pilou pour La vraie nature sont déjà disponibles pour téléchargement. L'album complet comprenant neuf pièces originales de l'artiste et «Au-delà des mots», chanson-thème de la première saison de l'émission interprétée par Beyries, sortira le 16 novembre.