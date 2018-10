Le fameux coût de la vie

Ça me met en rogne quand tout le monde crie au meurtre dès que l’essence augmente. Pourtant vous remarquerez que les autoroutes débordent de partout et que les gens, loin de rouler dans des automobiles économiques, roulent dans de gros véhicules énergivores. Quoi penser des familles de trois (un père, une mère et un enfant) qui vivent dans une maison de 700,000.00$ avec trois salles de bain, un spa, un garage double et une piscine creusée, sans oublier le chalet pour les fins de semaine? Les Centres commerciaux sont toujours pleins et on doit réserver dans les restaurants pour avoir de la place. Dans les 7 Tim Horton autour de chez moi, c’est la queue tout le temps. En conclusion, la vie est-elle si dispendieuse qu’on le dit?

M.R.

Oui elle est dispendieuse la vie puisqu’on est tous plus ou moins embarqués dans la société de consommation qui mène le monde. Mais comment faire pour s’en retirer? Ça, ça relève de la conscience que chacun a de manquer de retenue en cette matière. Très beau sujet de réflexion que vous nous donnez-là!