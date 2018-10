Le futur PDG d’Airbus rencontrera le nouveau ministre Fitzgibbon

Le tête-à-tête avec M. Fitzgibbon sera l’occasion de « se comprendre » et de « faire grandir le partenariat » qui lie Québec, Bombardier et Airbus pour la gamme d’avions A220, a déclaré mercredi Guillaume Faury aux médias.

Lorsqu’il était dans l’opposition, le premier ministre François Legault a déploré que le gouvernement Couillard ait investi 1,3 milliard $ pour acquérir 49,5 % du programme C Series sans demander de « garanties » à Bombardier.

Il y a un an, Airbus a annoncé la prise de contrôle de la C Series pour 0 $ et la participation de Québec dans le programme a fondu à 16,4 %.