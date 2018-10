Le problème, c’est qu’il pleut

« Les adverbes ne et pas (ne) peuvent pas coexister dans une phrase négative », semblait affirmer récemment un lecteur. Il disait s’appuyer sur l’opinion de son ancien professeur de français. « Ne devrait-on pas dire “il pleut pas” et non “il ne pleut pas” ? » demandait-il ? Je lui répondais qu’au contraire il doit en pleuvoir des ne et des pas dans une phrase négative. Mais doit-on vraiment écrire, par exemple, « si je ne me trompe pas » ? demande aujourd’hui L. Marcil. On le peut, mais on peut aussi écrire « si je ne me trompe » (plus littéraire). Nous voilà dans le joyeux monde des exceptions. Ne vous inquiétez pas, nous allons bien nous en sortir. Sachons d’abord que si l’adverbe ne peut vivre seul (rarement), l’adverbe pas ne le peut pas. Quand les deux adverbes se trouvent en présence du verbe savoir, par exemple, le pas peut s’absenter de la phrase sans nuire à sa compréhension. Pas le ne. Jamais le ne : Arnold ne sait (ou ne sait pas) si sa cousine vient demain.