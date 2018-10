Le terminus du RTC à ExpoCité sera prêt en décembre

Tout indique que le terminus de 2,5 millions $ que le Réseau de transport de la Capitale (RTC) construit et aménage sur le site d’ExpoCité sera bel et bien opérationnel à partir du mois de décembre.

C’est ce que Rémy Normand, président du RTC, a confirmé mercredi au Journal. Les travaux, toujours en cours, ont commencé cet été et doivent se terminer dans les prochaines semaines.

Confusion

Pendant la journée de mercredi, une certaine confusion a régné au sujet de la validité de cet échéancier.

C’est que le RTC a publié mardi un appel d’offres dans lequel on précisait que les travaux de construction et d’aménagement du terminus auraient lieu entre le 15 avril et le 15 mai 2019.

« Il va rester des petits travaux d’aménagements paysagers à faire (au printemps 2019), a expliqué M. Normand. Je ne pense pas qu’on puisse planter des vivaces et des petits arbustes en décembre. »

Le nouveau terminus est censé remplacer l’actuel aménagement « bancal », selon l’expression de M. Normand lui-même.

Le terminus sera situé au sud du Vieux-Colisée. Il comprendra deux longs quais situés de part et d’autre d’un îlot central et capables d’accueillir jusqu’à huit autobus articulés en même temps.

Pas de parcours régulier

« Comme il s’agit d’un terminus, dit événementiel, aucun parcours régulier (du RTC) ne desservira le site. Il sera plutôt utilisé par des parcours d’autobus de type navette, provenant de différents secteurs de la Ville, lors de divers évènements (notamment au Centre Vidéotron). De par les activités qui se déroulent sur le site d’ExpoCité, le terminus servira principalement la semaine, en soirée et les fins de semaine », peut-on lire dans les documents de la Ville de Québec.

On y ajoute que « le nouveau terminus améliorera les conditions d’attente des usagers et rendra les montées et les descentes à bord des autobus plus faciles et sécuritaires. Il devrait également contribuer à l’amélioration des conditions de circulation et de stationnement des autobus sur le site ».