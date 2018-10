Les Broncos punissent Chad Kelly à leur façon

Les Broncos de Denver ont congédié mercredi le quart-arrière Chad Kelly, au lendemain de son arrestation pour intrusion.

«C’est une décision que nous avons prise en tant qu’organisation, a commenté le directeur général et ancien joueur-vedette de l’équipe, John Elway, sur le site des Broncos. Même si Chad ne fait plus partie de notre club, nous lui avons offert de l’aider et nous l’appuyons de toutes les manières possibles.»

Selon la police d’Englewood, au Colorado, le pivot de 24 ans est entré illégalement dans une résidence et a été pourchassé par le propriétaire de celle-ci. En cherchant aux alentours de la maison, les policiers ont appréhendé Kelly, qui s’était réfugié dans un VUS noir. Il a ensuite été amené au poste de police où il a été libéré après avoir payé caution de 2500 $.