QUB radio: les soupers presque parfaits de Richard Martineau et Sophie Durocher

MONTRÉAL – Sophie Durocher et Richard Martineau se disent tout juste capables de «faire bouillir de l’eau pour mettre des pâtes dedans», et la réputation du «poulet brûlé» du couple n’est, semble-t-il, plus à faire à Montréal.

Mais le manque de talent aux fourneaux des deux chroniqueurs du Journal ne les empêche pas d’accueillir régulièrement des convives à leur table pour des soupers bien arrosés et joyeusement animés.

C’est exactement ce concept que reprend Devine qui vient souper?, la baladodiffusion «qu’anime» (façon de parler) le duo Durocher-Martineau, et dont le premier échantillon est disponible pour écoute sur QUB radio depuis vendredi.

Depuis plusieurs années, le tandem prend plaisir à provoquer des rencontres dans sa cuisine entre des gens de divers horizons. Sophie et Richard ont apprécié le spectacle d’un artiste ou sont intrigués par les propos d’un auteur nouvellement en vogue? Ils contactent cette personne par internet et l’invitent officiellement.

Ils ont ainsi déjà réuni Lucien Bouchard, qui avait emmené un de ses fils, et Mathieu Bock-Côté autour du même repas. Un moment que Richard Martineau qualifie de «délirant», et Sophie Durocher, «d’historique».

«On recrée ‘Parler pour parler’, mais juste entre nous», s’amuse Richard Martineau.

Avec Losique et Nantel

Lors des tournages de ces «soupers presque parfaits» destinés à QUB, les deux commentateurs flanquent simplement un micro entre la corbeille de pain et la bouteille de vin, dans leur «vraie» maison, et papotent avec leurs nouveaux amis.

Dans le premier épisode de Devine qui vient souper?, les hôtes s’entretiennent avec Anne-Marie Losique et Guy Nantel.

«On fait littéralement un souper, dans notre salle à manger, on prépare la bouffe dans notre cuisine, et on met un micro au milieu et on parle comme quand on reçoit du monde, normalement», détaille Sophie Durocher.

«Les gens vont voir comment on est dans notre intimité, mais aussi comment on interagit avec les autres. Richard et moi, on est deux têtes fortes, et les gens qu’on invite à la maison sont souvent des têtes fortes aussi. Les discussions ne sont jamais ‘‘plates’’. La bouffe peut l’être, mais les discussions ne le sont jamais!», ajoute la communicatrice en riant.

Dans ce contexte, aucune censure n’est imposée. Les participants à Devine qui vient souper? sont avisés que leurs propos sont enregistrés. Après quoi, on laisse les langues se délier, les conversations couler, et advienne que pourra.

«On commence avec le cocktail, et quand on finit, on est pas mal cocktail, blague Sophie Durocher. Une fois que les gens ont un petit verre dans le nez, on ne peut pas les empêcher de dire des niaiseries! Dans un souper, on saute du coq à l’âne, ce n’est pas comme dans une émission de télévision. Ce n’est pas un débat.»

Sophie Durocher et Richard Martineau proposeront 20 épisodes de Devine qui vient souper? cette année sur QUB radio. La plateforme numérique propose au total une vingtaine de baladodiffusions accessibles en tout temps.

