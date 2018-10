L’omerta de l’agriculture

Fondamentalement, le problème avec l’omnipotence de ce syndicat plus grand que nature, c’est qu’il est impossible de débattre ou même simplement de discuter des dessous de l’agriculture. Automatiquement, on vous accusera de vouloir condamner à mort les agriculteurs et fermer les régions du Québec. On le voit bien avec la question de la gestion de l’offre.