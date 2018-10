Manny Machado retrouve de vieux ennemis

Le joueur d’arrêt-court des Dodgers de Los Angeles Manny Machado a eu droit à des retrouvailles peu chaleureuses avec les Red Sox de Boston et leurs partisans, mardi au Fenway Park, lors du premier match de la Série mondiale, mais il n’entend pas laisser les huées et les insultes le déconcentrer.

D’ailleurs, celui ayant été acquis des Orioles de Baltimore le 18 juillet a produit trois points à l’aide d’un simple, d’un roulant et d’un ballon-sacrifice dans le revers de 8-4 des siens. Tout au long de la soirée, la foule l’a conspué dès qu’elle l’apercevait sur le terrain, ce qui lui a rappelé la rivalité qu’il nourrissait lorsqu’il évoluait avec son ancienne organisation. Cependant, le passé est derrière lui, prétend-il.

«Nous sommes ici pour batailler et essayer de gagner, a mentionné Machado au site MLB.com. Parfois, des choses arrivent et il faut seulement tenter de bien jouer afin d’obtenir des victoires. À la fin, tout est une question de succès et on veut remporter un championnat.»

Aussi, il ne s’en faisait pas trop avec le mauvais départ des siens, se disant en confiance pour la suite.

«Nous devons nous battre et accomplir ce qu’il faut. La beauté d’une série de sept rencontres, c’est qu’on doit en gagner quatre. Les Red Sox sont partis en avant, mais il faut revenir. [...] Ils ont totalisé 108 victoires en saison, donc ils ont une très bonne formation. Nous savions ce qui nous attendait, mais on doit garder la tête haute. »

Controverse

L’an passé, Machado avait eu maille à partir avec des porte-couleurs du club du Massachusetts. Sur une glissade au deuxième coussin, il avait blessé le joueur d’avant-champ Dustin Pedroia le 21 avril 2017 et depuis ce temps, celui-ci est aux prises avec des problèmes au genou. Quelques jours plus tard, le releveur Matt Barnes a essayé de l’atteindre avec un tir : l’artilleur a été expulsé et ultérieurement suspendu pour quatre joutes.

Même si ces événements datent de plus d’un an, Barnes a encore le tout frais à la mémoire.

«Quand vous blessez un capitaine, un leader d’une équipe, ça ne passera pas bien aux yeux de tous, a-t-il dit au quotidien "USA Today" à propos de Machado. Maintenant, on regarde vers l’avant. Rien n’arrivera, je ne le pense pas. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu’on a tout oublié.»