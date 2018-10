Mathieu Choinière invité par le Canada

Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Mathieu Choinière figure parmi les 20 joueurs qui défendront les couleurs du Canada au cours du Championnat de soccer masculin des moins de 20 ans de la CONCACAF s’amorçant le 2 novembre à Bradenton, en Floride.

Choinière et le défenseur québécois Émile Legault, qui s’est joint à l’équipe de réserve du Celtic de Glasgow, tenteront d’aider la formation nationale dans le cadre de cette compétition servant de qualification à la Coupe du monde U20 de la FIFA qui aura lieu l’an prochain en Pologne.

«Il s’agit d’une opportunité pour que nos jeunes joueurs démontrent leur talent, donc c’est une chance pour nous de voir plus de joueurs et comment ils font au niveau international, a affirmé Andrew Olivieri, directeur du programme EXCEL masculin U20 de Canada Soccer, dans un communiqué, mercredi. Les joueurs qui sont de retour ont aussi l’opportunité de jouer un plus grand rôle de leadership qui sera important dans ce cycle U20.»

Les représentants de l’unifolié disputeront leur première rencontre face à la Dominique, le 2 novembre. Des affrontements contre la Guadeloupe, le Panama, Saint-Kitts-et-Nevis et la Martinique sont aussi à l’horaire d’ici le 10 novembre.