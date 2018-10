Molly la sauveuse

En s’immisçant au sein du couple Jake-Léanne, la jeune femme a fait passer l’émission en cinquième vitesse cette semaine. Et pour cette raison, nous disons : « Merci, Molly. »

Comme plusieurs candidates, l’Abitibienne d’origine avait affiché ses couleurs en tout début de saison en affirmant qu’elle avait « un bon caractère » et qu’elle n’avait « aucun filtre ». Et mercredi dernier, elle avait émis une déclaration qui laissait présager une suite des choses prometteuse : « Moi, mettons si j’vois que j’ai plus rien à perdre, j’commence à foutre la marde icitte. »