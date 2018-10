Neuf joueuses du Rouge et Or nommées sur les équipes d’étoiles du RSÉQ

Le travail des membres de l’équipe féminine de soccer du Rouge et Or de l’Université Laval a été récompensé, mercredi.

Neuf joueuses de la troupe d’Helder Duarte ont été nommées sur les équipes d’étoiles du RSÉQ, dont quatre au sein de la première formation étoilée. Laval a fini au deuxième rang du classement général en saison régulière en vertu d’une fiche de huit victoires et deux revers (8-2).

La défenseure Roxanne Dionne, les milieux de terrain Laurie Couture-Dallaire et Dominique Fortin ainsi que l’attaquante Jessica Bunker se retrouvent sur l’équipe la plus convoitée. Âgée de 23 ans, Bunker, une étudiante en architecture, a inscrit neuf buts en 12 rencontres tout en récoltant huit passes. À l’arrière, Fortin s’est particulièrement illustrée en enfilant sept buts et ajoutant deux passes.

Quant aux attaquantes Joëlle Gosselin et Mireille Patry, auteures respectivement de huit et six buts cette saison, elles ont obtenu leur place sur la deuxième équipe d’étoiles en compagnie de la milieu de terrain Kim Tremblay.

Champion des séries au cours des quatre dernières années, le Rouge et Or amorcera son parcours éliminatoire dimanche après-midi au PEPS (terrain #6) en se frottant aux Patriotes de l’UQTR en demi-finale.