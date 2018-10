Passion voile

Le 1 er août, Simon DuBois revenait au pays après une course en voilier de 11 mois autour du monde. Le jeune trentenaire devenait ainsi le premier Québécois à avoir complété la Clipper Round the World Yacht Race, une compétition considérée comme « l’Everest de la mer ».

« J’ai réussi », pourrait se dire Simon DuBois. Dix ans plus tôt, le jeune homme originaire de Sherbrooke a réalisé un de ses rêves en se procurant son propre voilier. Il a baptisé son embarcation de 26 pieds Imi, pour I made it, un nom annonciateur de la portée de sa passion qui allait le mener jusqu’au bout du monde.

Photo courtoisie

Prenez 12 équipes de marins non professionnels d’expériences variées, fournissez-leur une embarcation identique (un Clipper 70), soumettez-les à un parcours de 40 000 milles nautiques à franchir en huit étapes au cours des 11 prochains mois, et vous avez la Clipper Round the World Yacht Race. L’idée un peu folle vient de Sir Robin Know Johnston, le premier homme à avoir accompli le tour du globe à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance.