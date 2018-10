[PHOTOS] Il neige à plein ciel en Gaspésie... en ce 24 octobre

NEW RICHMOND- Il neige à plein ciel en Gaspésie en ce 24 octobre et les internautes sont nombreux à partager des photos dignes de cartes postales du temps des fêtes.

Cette bordée de neige tombe particulièrement sur les hauteurs de la Gaspésie.

Photo courtoisie André Ouellet

Près du littoral, la neige a été plutôt fondante en journée, mais des accumulations significatives sont attendues jusqu’à jeudi matin.

Environnement Canada a émis un avertissement de neige, puisque l’on prévoit des chutes de neige importantes.

«C’est tôt, il ne faut pas se le cacher, mais actuellement on est dans une période plus froide que la normale», dit le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault. La normale en Gaspésie est de recevoir quatre centimètres de neige en octobre. Monsieur Legault ajoute qu’il faudra également se méfie des débordements côtiers dans la journée de jeudi.

Photo courtoisie Nathalie Ratté

«La première neige est toujours la plus belle», a indiqué Nathalie Ratté qui a photographié l’arrière de sa résidence de Carleton-sur-Mer, sans se décourager que la neige arrive si tôt dans l’année. André Ouellet n’est pas triste non plus que la neige débute dès le mois d’octobre, alors qu’il neige à plein ciel devant sa résidence.