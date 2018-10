Pouvoir et influence

Logé dans le quartier du Vieux-Port de Marseille, l’occasion était en or pour visiter le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Très vite, le rapprochement s’est imposé entre l’actualité internationale des derniers jours et les guerres de conquête autour du bassin méditerranéen dans les siècles passés, montrant à quel point paix et civilisation progressent très peu, avec des tyrans toujours à l’affût.