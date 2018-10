Premier Gala de l’ADISQ : des confidences sur le tapis rouge

MONTRÉAL – Le hall du MTelus était presque trop petit pour la quantité d’artistes venus assister au Premier Gala de l’ADISQ, mercredi. Voici quelques confidences attrapées au vol sur un tapis rouge très achalandé. La suite dimanche, au 40e Gala de l’ADISQ animé par Louis-José Houde et retransmis en direct à Radio-Canada, dès 20 h.

Angèle Dubeau

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Angèle Dubeau a remporté le Félix dans la catégorie Album de l’année – Classique (Orchestre et Grand Ensemble), avec son ensemble La Pietà, pour l’opus «Portrait : Max Richter». Elle a également précisé avec fierté que ses musiciennes et elle sont en lice à la cérémonie de dimanche pour le Spectacle de l’année – Interprète, une première pour un projet de musique classique. Qui plus est, la violoniste se réjouit que les nouvelles plateformes de diffusion de la musique lui permettent de rejoindre plus d’oreilles que jamais à l’échelle internationale, même si le dossier de la rémunération des artistes demeure à retravailler.

«En date d’hier, je vérifiais, et je suis rendue au-delà de 60 millions de "streams" dans le monde. Ce sont des chiffres que je n’aurais pu imaginer, quand j’ai commencé, il y a plus de 40 ans», a dit Angèle Dubeau.

Katherine Levac

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Sélectionnée parmi les finalistes du Spectacle de l’année – Humour, pour son premier «one woman show», «Velours», Katherine Levac était impressionnée de prendre part au Gala de l’ADISQ. «Je pense que c’est mon gala préféré. Il y a tout le temps de belles "perfos" inattendues. L’ADISQ, c’est le monde "cool" du secondaire, qu’on trouve "fuckés", mais "nices"», a blagué l’humoriste, qui dit avoir éprouvé un coup de cœur pour Lydia Képinski en musique québécoise, cette année.

Pierre Lapointe

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Toujours coloré dans ses tenues, Pierre Lapointe a refusé de mentionner à quel designer il devait son veston aux allures de bande dessinée. «J’ai payé, alors je ne leur ferai pas de publicité!», a-t-il décrété en éclatant de rire. L’artiste était heureux que ses collègues éclairagistes et preneurs de son aient remporté des Félix pour leur boulot sur son spectacle «La science du cœur» au Gala de l’Industrie de l’ADISQ, plus tôt dans l’après-midi. Parmi ses préférences musicales québécoises des derniers mois, Pierre Lapointe a cité Philippe Brach.

Andréanne A.Malette

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Andréanne A. Malette sera-t-elle mentore à «La voix»? L’auteure-compositrice-interprète a mentionné avoir des projets pour la télévision à court terme, mais a refusé de préciser de quoi il retournait. Des annonces auront lieu prochainement, a-t-elle promis. Sinon, celle qui a été retenue dans la catégorie Album de l’année – Folk pour son disque éponyme paru l’an dernier était particulièrement honorée d’être reconnue dans ce style qu’elle affectionne. «Je suis une "folk-girl". J’ai écouté du folk toute ma vie. Depuis toujours, je veux faire de la musique comme celle que j’écoute, et cette catégorie me dit que je suis en train d’arriver à quelque chose de pas si pire», a-t-elle rigolé.

Debbie Lynch-White

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Si plusieurs se sont étonnés de la retrouver répertoriée sous la bannière Album de l’année – Réinterprétation, pour la compilation des grands succès de La Bolduc à laquelle elle a prêté sa voix, Debbie Lynch-White, elle, était très contente de se joindre à la fête.

«J’ai travaillé très fort et je suis très fière d’être là. C’est moi qui chante tout sur l’album. Je suis très fière qu’on ait fait revivre La Bolduc», a-t-elle déclaré.

Patrice Michaud

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Patrice Michaud s’apprête à terminer une année incroyablement occupée, marquée notamment par des prestations sur les grandes scènes des Francos de Montréal et du Festival d’été de Québec. «C’était magnifique. Même les bouts où j’avais l’impression que ça allait trop vite pour la capacité d’en profiter, c’était quand même extraordinaire. Cet automne, j’ai tout arrêté, je suis en pause, et c’est fou, parce que l’arrêt, la décélération de la vitesse de la lumière, me permet de revoir ce qui s’est passé. Des années comme ça, il n’y en aura pas des tonnes, alors on en profite», a souligné l’auteur-compositeur-interprète, qui a remporté, mercredi, le trophée de la vidéo de l’année pour «La saison des pluies».