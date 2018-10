Price sera-t-il meilleur que Kershaw?

Lors du premeir match, le gérant des Dodgers, Dave Roberts, a envoyé Clayton Kershaw au monticule, et ce, même si Kershaw avait lancé vendredi, à titre de partant, et samedi, comme releveur. Habituellement un lanceur partant a quatre jours de congé avant d’effectuer un autre départ.

Le gérant des Red Sox, Alex Cora, a inscrit le nom de Chris Sale comme lanceur partant dans le premier match, malgré le fait qu’il venait de passer quelques jours à l’hôpital. La stratégie des deux gérants n’a pas porté fruit, car les deux lanceurs partants ont lancé chacun quatre manches.

Les faits et gestes des gérants en Série mondiale sont scrutés à la loupe. À compter de la septième manche, les Dodgers avaient utilisé tous leurs frappeurs suppléants. Il ne restait aucun joueur de position disponible. C’était l’inverse chez les Red Sox.

Le point tournant du premier match s’est déroulé en septième manche, alors que le gérant des Dodgers, Dave Roberts, a remplacé son releveur Pedro Baéz qui maitrisait les frappeurs Red Sox avec aisance. Roberts a fait appel au lanceur gaucher Alex Woods qui, en saison régulière, a été lanceur partant et et qui a été utilisé comme releveur à six occasions. Depuis le début des séries, il n’a pas connu beaucoup de succès.

Alex Cora était prêt. Il n’a pas hésité pour envoyer son vétéran, Eduardo Nunez, à titre de frappeur suppléant pour le jeune Rafael Devers.

Bonsoir elle est partie! Un circuit bon pour trois points.

Un gérant gagne rarement un match, mais parfois sa stratégie mène l’équipe vers la victoire. Après le premier match, Alex Cora a remporté la première ronde contre Dave Roberts.

La bonne nouvelle pour les Dodgers est que David Price est au monticule pour les Red Sox dans le deuxième match. Tout au long de sa carrière, le grand gaucher a connu beaucoup de problèmes dans les séries. Ce soir, c’est seulement le deuxième match de la Série mondiale, mais une victoire des Red Sox pourrait assommer les Dodgers.

David Price a le destin des Red Sox entre ses mains. Peut-il réaliser un départ de qualité ?