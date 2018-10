François Legault, premier ministre du Québec, sera du 2e Gala des Prix Créateurs d’emplois du Québec, présenté aujourd’hui au Centre des congrès de Québec, afin de remettre le prestigieux Prix du Premier ministre au grand champion créateur d’emplois du Québec. Plus de 900 gens d’affaires, entrepreneurs, gestionnaires et représentants gouvernementaux, et chefs d’entreprises, provenant des quatre coins du Québec, participeront à cette soirée de gala, présentée par Fondaction, le Conseil du patronat du Québec et la Corporation des parcs industriels du Québec. Les Prix créateurs d’emplois visent à souligner l’apport important des créateurs d’emplois pour le développement du Québec et de ses régions.

65 ans de mariage Photo courtoisie

Bravo à Dominique Gonthier et Georgette Turgeon de Saint-Raphaël (Bellechasse) qui célèbrent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Le couple a 6 enfants, 8 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants qui les félicitent et leur souhaitent encore beaucoup de bonheur.

Chic et rustique Photo courtoisie

Thierry Brochu, vice-président, Actuariat corporatif chez SSQ Assurance, a accepté la présidence d’honneur de la 2e soirée-bénéfice Dégustation Prestige – Chic et rustique au profit de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy. L’événement, où le chic et le rustique seront en parfaite symbiose grâce au chef Éric Fontaine et à Kler-Yann Bouteiller, sommelier érudit, se tiendra le jeudi 15 novembre, à compter de 18 h, au Cégep de Sainte-Foy, salle La Margelle. Les profits amassés permettront à la Fondation de soutenir les projets pédagogiques du Cégep de Sainte-Foy et le programme de bourses destinées à ses étudiants. Renseignements : www.cegep-ste-foy.qc.ca/fondation ou 418 659-6600, poste 3615.

Une nouvelle vie pour 206 finissants Photo courtoisie

Pas moins de 206 finissants ayant complété les programmes de Portage à Québec, Saint-Malachie et au Centre de formation à l’emploi ont vu leurs accomplissements célébrés, le 21 octobre dernier, Grand Théâtre de Québec, à l’occasion de la Fête de la Reconnaissance. Chacun s’est vu offrir un diplôme officiel sur scène afin de souligner l’accomplissement de son parcours en thérapie, et ce, en présence de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, parents, amis, proches et généreux donateurs de Portage. Depuis plus de 45 ans, Portage a aidé des milliers de toxicomanes à vaincre leur dépendance. Sur la photo, de gauche à droite : Camille, finissante de Portage ; Cindy Chabot, directrice du Programme résidentiel pour adolescents de Saint-Malachie ; et Sarah-Ève, finissante de Portage.

Certificat de reconnaissance Photo courtoisie

La Conférence Saint-Joseph de Saint-Sauveur a décerné récemment un certificat de reconnaissance à Mme Évangéline Lechasseur afin de souligner ses nombreuses années de bénévolat et sa contribution à la Conférence, ainsi qu’au magasin Partage, à la Conférence de Saint-Henri-de-Saint-Malo, ainsi qu’au Conseil particulier de Saint-Sauveur. Créée en 1925, la Conférence de Saint-Joseph de la Société de Saint-Vincent de Paul soulage la pauvreté en combattant l’exclusion sociale dans le quartier Saint-Sauveur. Sur la photo, de gauche à droite : Grant Regalbuto, président ; Évangéline Lechasseur, lauréate ; Sylvie Morin et Lucie Couture, membres de la Conférence.

Anniversaires Photo courtoisie

Marie-Hélène Prémont (photo), ex-cycliste (vélo de montagne), pharmacienne chez Familiprix, 41 ans... Éric Fortier, DG de TéléMag Québec et animateur de l’émission Passion Auto Rétro, 53 ans... Thomas J. Mulcair, ex-député (NPD) dans Outremont, 65 ans... Gérald Larose, président de la CSN de 1983 à 1999, 73 ans... Bill Wyman, bassiste des Rolling Stones de 1962 à 1992, 82 ans.

Disparus Photo courtoisie