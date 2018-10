Progression de la croissance économique du Québec en juillet

QUÉBEC – Le produit intérieur brut (PIB) du Québec a accéléré sa progression en juillet, alors qu’il a connu une hausse de 0,5 %, contrairement à 0,2 % le mois précédent.

C’est ce que révèle un rapport de l’Institut de la statistique du Québec, publié mardi.

Cette hausse du PIB réel aux prix de base s’explique notamment par le niveau d'activité des industries productrices de biens, qui a crû de 0,8 %, contre seulement 0,1 % le mois précédent.

L'augmentation dans les secteurs de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz (+ 13,5 %), de la fabrication (+ 0,8 %) ainsi que de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse (+ 2,4 %) ont excédé les pertes enregistrées dans la construction (- 1,2 %) et dans les services publics (- 0,6 %).

En ce qui concerne les industries de la fabrication, la hausse en juillet provient du gain de 1,8 % observé dans le secteur de la fabrication de biens non durables. Cette augmentation provient en grande partie de la croissance de 7,5 % dans le sous-secteur de la fabrication de produits chimiques.

La production de services a également contribué à la progression du PIB québécois en juillet, en vertu d’une hausse de 0,3 %, tout comme le mois précédent. La croissance de la production de services en juillet est essentiellement attribuable aux gains enregistrés dans le commerce de gros (+ 2,8 %), le transport et l'entreposage (+ 1,2 %) ainsi que dans l'hébergement et les services de restauration (+ 1,6 %).

Par ailleurs, la croissance cumulée du PIB réel des sept premiers mois de l’année, au Québec, est de 3 %.