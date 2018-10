Projet Énergie Saguenay: vers une construction en 2021 ?

La construction d'un vaste complexe de liquéfaction de gaz naturel pourrait être lancée dès 2021, sur le site de Port Saguenay, à proximité du terminal maritime de Grande-Anse.

L'entreprise GNL Québec a confirmé mercredi que son projet, évalué à 7,2 milliards $ US, a franchi plusieurs étapes cruciales dans les derniers mois.

Le projet Énergie Saguenay est dans l'air depuis 2014. Le président de GNL Québec a rappelé qu'un investissement de cette envergure nécessite beaucoup de travail et de consultations avec le milieu.

«C'est l'un des plus importants projets industriels de l'histoire du Québec», a indiqué le président de GNL Québec, Pat Fioré. Il s'agira de la toute première usine GNL au monde alimentée en hydroélectricité, selon le président de l'entreprise, «ce qui en fera le projet le vert de GNL dans le monde».

Un autre jalon important sera bientôt franchi alors que GNL Québec déposera sous peu l'étude d'impact sur l'environnement auprès des gouvernements fédéral et provincial.

GNL Québec a d'ailleurs apporté des changements à son projet, après avoir entendu les préoccupations des intervenants locaux. Les plans d'aménagement du complexe ont été revus de sorte que l'usine a été éloignée des rives de la rivière Saguenay.

Exportations vers l'Europe et l'Asie

Le projet Énergie Saguenay prévoit utiliser du gaz naturel provenant de l'Ouest canadien. Ce gaz serait transformé dans la région, puis exporté vers l'Europe et l'Asie. L'entreprise prévoit exporter 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par année. Les retombées économiques sont estimées à 810 millions $ annuellement.

Afin de transporter le gaz naturel jusqu'à l'installation de Saguenay, un nouveau gazoduc de plus de 750 km, relié au réseau de distribution principal dans l'est de l'Ontario, devra être construit.

La compagnie prévoit amorcer le chantier en 2021. Pendant la phase de la construction, qui s'échelonnerait sur quatre ans, le projet pourrait générer jusqu'à 4 000 emplois directs sur le site, en période de pointe.

La mise en service de l'usine est donc prévue pour 2025. L'exploitation des installations pourrait créer environ 1100 emplois directs et indirects, soit entre 250 et 300 emplois directs à Saguenay, répartis sur le site et les bureaux administratifs.