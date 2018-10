Projet Vaudreuil 2022: les travaux avancent bien

La première phase du projet Vaudreuil 2022 de Rio Tinto est complétée à plus de 50 pour cent, près de huit mois après le début des travaux, a-t-on pu constater lors d'une visite du chantier mercredi matin.

La construction d'une nouvelle usine de filtration permettra d'optimiser l'actuel site de disposition de résidus de bauxite, mais surtout, de prolonger d'une dizaine d'années la durée de vie des installations.

Les 1000 emplois liés à l'usine Vaudreuil, située sur le site du Complexe Jonquière, seront ainsi consolidés.

En plus d'être plus efficace, la nouvelle technologie utilisée pour assécher les résidus sera aussi plus respectueuse de l'environnement.

Cette phase du projet nécessite à elle seule des investissements de 250 millions $.

La mise en service de l'usine de filtration est prévue en novembre 2020.