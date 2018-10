Quand le malaise s'invite dans les galas

Ah, les joies du direct... Pendant que des événements surprenants font le bonheur des diffuseurs et des téléspectateurs, d’autres sèment l’émoi et créent des moments embarrassants. Retour sur neuf scènes qui ont marqué, à leur façon, des galas québécois.

Plaidoyer pour les auteurs – ADISQ 1983

Pour Robert Charlebois, le cinquième Gala de l’ADISQ, en 1983, aurait dû être une célébration, lui qui s’est vu décerner le trophée Molson de la chanson de l’année grâce à son succès J’t’aime comme un fou, un honneur partagé avec Luc Plamondon. Or, ce dernier ne l’entendait pas ainsi, car lors de son discours de remerciement, le célèbre parolier s’est enflammé en parlant d’argent et de droits d’auteur, affirmant les préférer aux trophées. Tout ça, sous l’oreille attentive de Robert Charlebois dont le rire a rapidement laissé place au silence.

Le prix Linen Chest – ADISQ 1988

Qui se frotte à l’humour s’y pique parfois. Mitsou l’a appris à ses dépens en 1988. Surexcitée par sa victoire en tant que découverte de l’année, l’interprète de Bye bye mon cowboy ne cachait pas sa joie... Mais elle aurait peut-être dû prendre le temps de respirer et ne pas se laisser emporter, elle qui a dit: «J’avais peur de pas gagner. “On avait inventé plein de jokes”, mais elles sont pas bonnes... Je vais laisser faire. Non, mais je suis contente d’avoir reçu le trophée Linen Chest, “des couvertes”... Y’a comprennent pas, ok!»

Céline Dion refuse un trophée – ADISQ 1990

«Je ne peux pas accepter ce trophée-là.» Les mots de Céline Dion sur la scène du Gala de l’ADISQ en 1990, aux côtés de sa sœur Claudette Dion et de Rick Hughes, ont eu l’effet d’une bombe. Gagnante du Félix décerné à l’artiste ou la formation anglophone de l’année, l’interprète de Charlemagne n’a pas voulu ajouter ce prix – à sa collection d’honneurs – ni même lui toucher –, car à l’époque, elle ne se qualifiait pas d’artiste anglophone malgré le succès de son album Unison. La surprise des spectateurs a été forte et immédiate.

Il s’effondre sur scène – Prix Gémeaux 1997

Personne ne pouvait se douter qu’on assisterait à un ennui de santé très important lors du gala des prix Gémeaux en 1997. Qui plus est que le choc surviendrait au moment de savourer une victoire. Or, c’est ce qui s’est malheureusement passé quand Richard Martin, producteur de Cher Olivier, a voulu aller accepter un trophée en lien avec l’encensée minisérie mettant en vedette Benoît Brière dans le rôle-titre. Victime d’un malaise cardiaque, il s’est effondré sur la scène. L’homme a quitté la salle sur une civière et le gala a été interrompu plusieurs minutes.

Des rappeurs en ont assez! – ADISQ 2002

Les gars du groupe hip-hop québécois 83 ont rapidement et cavalièrement interrompu le Gala de l’ADISQ en 2002 pour offrir un plaidoyer en faveur de l’industrie du hip-hop. Francis Belleau alias 2Faces, a pris place aux côtés de l’animateur Guy A. Lepage. «La relève n’a aucune place dans l’industrie, a dit le rappeur. On est ici parce qu’on n’a aucun support médiatique à part MusiquePlus. Y’a aucune radio qui supporte le hip-hop. Y’a un marché pour ça... On voudrait que la catégorie hip-hop soit en ondes et que ça soit régi comme le jazz...»

Le lancer du trophée – ADISQ 2004

Forcé d’accepter les trois Félix décernés à Richard Desjardins en raison de l’absence de ce dernier au Gala de l’ADISQ, Guy A. Lepage a laissé ses émotions prendre le dessus en lançant en coulisses un des trophées destinés à l’artiste, alors en Gaspésie pour sa tournée, mais aussi grand gagnant de la soirée. «Richard, je vais prendre soin de ce trophée de la même façon que tu en prendrais soin, a-t-il dit, fâché, avant de poser son geste. C’est loin la Gaspésie, mais moi je suis déjà revenu de Thaïlande alors j’ai pas beaucoup de respect pour ça.»

Les remerciements de Normand Brathwaite – Prix Gémeaux 2006

Dépressif et sous l'effet des médicaments, Normand Brathwaite a reçu le prix hommage décerné aux Gémeaux en 2006. Il a bien fait rire l’assistance avec des remerciements qui sonnaient comme une blague, mais qui ne l’étaient pas. «Je vais commencer par trois personnes qui ont été très importantes pour moi cette année: mon médecin, ma thérapeute – c’est elle qui me dit de brailler – et surtout, ma pharmacienne.» Il a déjà avoué à Paul Arcand, devant les caméras de Conversation secrète, que sans les pilules qu’il prenait, il n’aurait jamais parlé de ses problèmes.

Un coming-out forcé – Les Olivier 2016

Éric Salvail n’était pas très à l’aise sur la scène du gala Les Olivier, en 2016, quand Martin Matte a accepté un prix pour sa populaire comédie Les beaux malaises. Et pour cause. Porté par sa victoire, l’humoriste s’est intéressé à l’orientation sexuelle de l’animateur et a choisi d’y ajouter sa touche d’humour. «Câline, on a appris que t’es gai!? La yeule à terre... On le savait pas!» a-t-il rigolé à son arrivée sur la scène devant un public hilare. Éric Salvail riait aussi, mais son regard en disait long sur son malaise.

Unis contre la censure – Les Olivier 2016

Outrés qu’un numéro de Mike Ward et Guy Nantel pour l’édition 2016 des Olivier ait été censuré, les humoristes ont foulé le tapis rouge de l’événement avec, sur la bouche, un masque blanc décoré d’un «X» rouge afin de défendre la liberté d’expression. Ils n’ont accordé aucune entrevue et ont rendu l’animateur de la soirée, François Morency, nerveux. Si certains ont appelé au boycottage de la soirée, plusieurs vedettes de l’humour au Québec ont répondu présentes dans la salle. Par contre, Mike Ward, le gagnant de l’Olivier de l’année, n’était pas du nombre.