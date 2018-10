Radio-Canada en mode vigilance

À la suite des événements survenus dans les bureaux de CNN New York, où un colis suspect a été retrouvé, la tour de Radio-Canada/CBC était en mode « vigilance accrue », mercredi après-midi.

« Il n’y a rien qui est laissé à la légère à CBC/Radio-Canada. » Contacté par Le Journal, le premier directeur des relations publiques et de la promotion de Radio-Canada, Marc Pichette, était catégorique : la sécurité est l’une des priorités dans la grande tour du boulevard René-Lévesque.

Mercredi, la société d’État était sur ses gardes en raison d’une série d’événements aux États-Unis. En quelques heures, des colis suspects ont été retrouvés au domicile d’Hillary et Bill Clinton ainsi qu’à celui de Barack et Michelle Obama. Et l’édifice de Time Warner à New York, qui héberge les bureaux de CNN, a aussi été évacué après la découverte d’un autre colis non identifié.

Si une telle situation se produisait à Radio-Canada, la compagnie serait prête à intervenir. « On a toujours des plans en place, dit Marc Pichette. On a plusieurs ressources qui sont disponibles, incluant de la formation régulière. »

Tous les employés de CBC/Radio-Canada ont l’obligation suivre deux formations par année. « Elles portent notamment sur les mesures d’urgence et sur la sécurité physique. » Différentes procédures sont aussi publiées et accessibles en tout temps sur le site web des employés.

Accès restreint

Il y a un peu plus d’un an, les mesures de sécurité ont aussi été renforcées du côté de la salle de rédaction de Radio-Canada. Auparavant, n’importe quel employé pouvait accéder à la salle avec sa carte magnétique.

« Ce n’est plus le cas aujourd’hui, dit Marc Pichette. Il faut maintenant avoir un laissez-passer particulier pour entrer. La sécurité a été accrue. »

Lors d’événements particuliers, les employés de Radio-Canada reçoivent aussi des courriels pour les aviser de certaines mesures de sécurité.

Il y a quelques semaines, lors du débat des chefs, on leur a signifié qu’ils devaient avoir en tout temps leur carte magnétique sur eux, car il y avait des risques de manifestations à l’extérieur de la tour. Et cet été, à l’occasion du spectacle aérien des Snowbirds, on a aussi avisé les employés de ne pas s’inquiéter si des avions s’approchaient de la tour.

Des plans qui évoluent

« Depuis toujours, il y a des mesures de sécurité dans les installations, dit Marc Pichette. Mais depuis les dernières années, les niveaux de sécurité ont été augmentés. Ça évolue avec le temps, on s’adapte. »

Du côté de TVA, la vice-présidente des communications pour Québecor Média et Groupe TVA, Véronique Mercier, a préféré ne pas détailler le plan d’action de la station.

« Nous avons la responsabilité de continuellement revoir et faire évoluer nos plans de sécurité et de formation pour assurer la sécurité de tous nos employés », a-t-elle expliqué.