Rasmus Dahlin répond aux attentes

BUFFALO | Il n’y avait qu’un nom sur toutes les lèvres à l’approche du dernier repêchage. Depuis déjà plusieurs mois, on savait que lors de cet encan, il y aurait Rasmus Dahlin... et les autres.

« Il prend de plus en plus confiance. Son rôle augmente. En ce moment, il est dans la première vague. Il contrôle le jeu d’en haut », a indiqué Jason Pominville.

« Il s’applique à essayer d’apprendre et d’absorber le plus d’informations possible venant des entraîneurs, pour ensuite les appliquer dans les matchs. On adore la façon dont il se développe jusqu’ici, a soutenu Phil Housley, l’entraîneur en chef des Sabres. Cependant, la saison est jeune. Il y aura des moments où il fera face à de l’adversité. »