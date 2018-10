Retour en force

Les Texans de Houston sont la preuve incarnée que la panique qui s’installe trop souvent en septembre fait parfois place à un élan d’optimisme en octobre. Plusieurs battants doivent être salués pour ce revirement de situation.

Les Texans, en action demain soir face aux Dolphins de Miami, sont passés de la cave au sommet dans la division Sud de la conférence américaine en l’espace d’un mois. Quatre semaines lors desquelles l’équipe a signé autant de victoires.

Le vent a tourné quand les Colts ont décidé de tenter de convertir un quatrième essai dans leur propre zone en prolongation, une décision hasardeuse qui a redonné vie aux Texans.

Certains prétendront qu’il s’agit de la chance, mais dans une ligue aussi compétitive, il faut bien plus pour signer quatre gains consécutifs.

Malgré les blessures

De loin, en jetant un regard furtif aux statistiques et sans autres considérations, le quart-arrière Deshaun Watson semble affecté de la fameuse guigne de la deuxième année.

Cependant, non seulement il revient d’une déchirure du ligament croisé antérieur, mais depuis trois semaines, il joue malgré une blessure à la poitrine qui l’a même contraint de se rendre à Jacksonville en autobus plutôt qu’en avion.

Le jeunot se retrouve par ailleurs derrière l’une des lignes offensives les plus poreuses de la ligue, lui qui a déjà été victime de 26 sacs du quart. Seuls les 49ers et les Browns en ont concédé davantage.

Dans ce contexte, difficile de pointer Watson du doigt pour ses performances qui ne sont pas aussi étincelantes qu’à ses débuts fracassants l’automne dernier.

Le quart-arrière n’est certainement pas l’unique exemple de résilience. JJ Watt, que plusieurs estimaient fini après deux saisons gâchées par les blessures, répond présent cette année avec sept sacs du quart.

Le demi de coin Aaron Colvin, embauché sur le marché des joueurs autonomes, a été contraint de rater les trois derniers matchs. Son coéquipier dans la tertiaire, Andre Hal, vient tout juste de célébrer son retour au jeu après avoir combattu la maladie de Hodgkin.

Défensive en forme

Depuis trois semaines, la défensive ressemble à celle qui était attendue avant la saison. Elle n’a donné que 36 points en trois matchs en plus de créer huit revirements. Face aux Jaguars, 10 des 20 points marqués ont été le résultat direct d’échappés forcés.

La marge est bien mince entre les victoires et les défaites, les Texans ayant perdu trois duels par trois, cinq et sept points, tandis que trois de leurs victoires ont été enregistrées par trois, trois et sept points.

Ils ne sont donc pas sortis du bois, mais bien des équipes auraient baissé les bras devant tant d’adversité.

Ma prédiction

DOLPHINS 16 - 20 TEXANS