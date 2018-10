Robby Fabbri prend du mieux

Les Blues de St. Louis ont cédé mercredi l’attaquant Robby Fabbri à leur filiale de San Antonio pour fins de remise en forme.

Le patineur de 22 ans, qui a accepté un contrat d’un an et de 925 000 $ pendant l’été, n’a pas joué cette saison à cause d’une blessure à l’aine. Il a aussi manqué la totalité de la dernière campagne à la suite d’une déchirure ligamentaire au genou gauche ayant nécessité une opération.

Fabbri a récolté 29 buts et 37 mentions d’aide pour 66 points en 123 matchs à vie dans la Ligue nationale.