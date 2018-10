Quand la saison froide se pointe le bout du nez et que la neige commence à nous faire signe, nous parlons de bonnes soupes, de plats chauds et réconfortants et de plats mijotés. Et les salades ?

Le mot salade n’est pas seulement à utiliser en période estivale et à mettre au rancart avec les maillots de bain et les shorts pour l’hiver. Salade peut rimer avec plat chaud, lorsqu’il est associé à des pâtes, du riz, des légumineuses et de la viande, des crevettes, des poissons et même des légumes cuits.

Pour ce soir, j’ai préparé une salade de lentilles et de poulet. Bien sûr, les diététiciens diront que j’ai ajouté du bacon à un plat qui autrement serait presque parfait. Mais, vous me comprenez, vous qui croyez, comme moi, que tout est meilleur avec un peu de bacon. Et, après tout, j’ai ajouté des petites pousses pour faire santé. La seconde recette sera d’orge et de petits légumes. L’orge est un de mes produits préférés, qui a une saveur fort agréable, et nous n’en mangeons pas assez souvent.

N’oubliez pas que les salades chaudes demandent un peu plus de vinaigrette et plus d’assaisonnement que leurs cousines estivales.

Salade chaude d’orge et de légumes

Photo courtoisie

Un plat végétarien absolument délicieux qui peut aussi servir d’accompagnement pour un plat de viande.

Portions : 6

Préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

Ingrédients

2,5 L (10 tasses) de bouillon de légumes

225 g (1 ¼ tasse) d’orge perlé

4 c. à s. d’huile de noisette

1 c. à s. de vinaigre de vin blanc

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 gousse d’ail, hachée

18 petits oignons pelés

2 blancs de poireau, hachés

5 carottes pelées, en dés

3 petits navets, en quartiers

125 g (1 tasse) de petits pois congelés

2 c. à s. d’origan haché

Sel et poivre

Méthode

1. Dans une grande casserole, porter à ébullition 2 L (8 tasses) de bouillon de légumes. Ajouter l’orge et cuire 20 minutes, ou jusqu’à ce que les grains soient tendres. Égoutter et transférer dans un grand bol.

2. Arroser de 2 c. à s. d’huile de noisette et de vinaigre. Mélanger.

3. Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter l’ail, les petits oignons, le poireau, les carottes et les navets. Faire revenir à feu moyen 3 minutes. Saler et poivrer. Verser le reste du bouillon. Porter à ébullition. Couvrir la casserole à moitié. Baisser le feu et laisser mijoter à feu moyen 15 minutes. Ajouter les petits pois et cuire 5 minutes.

4 .Retirer du feu. Égoutter les légumes. Saler et poivrer.

5. Transférer dans le bol d’orge. Arroser du reste d’huile de noisette. Ajouter l’origan. Mélanger et servir immédiatement.

Salade de lentilles au poulet

Photo courtoisie

À servir avec un petit repas prêt rapidement. Même les enfants l’adorent. Utilisez des lentilles cuites pour gagner du temps.

Portions : 6

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

2 poitrines de poulet

1 c. à s. de paprika fumé

4 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

4 tranches de bacon, découpées en dés

1 oignon, finement haché

2 boîtes de lentilles en conserve, égouttées

3 c. à s. de ciboulette hachée

3 c. à s. de coriandre hachée

60 ml (¼ tasse) de jus d’orange

1 c. à t. de vinaigre de pomme

1 poignée de pousses de radis

Sel et poivre

Méthode

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 F).

2. Saler et poivrer les poitrines de poulet. Saupoudrer de paprika fumé. Placer sur une grande feuille de papier d’aluminium. Arroser les poitrines de poulet de 2 c. à s. d’huile d’olive. Fermer le papier en papillote. Transférer sur une plaque et cuire au four 35 minutes.

3. Pendant ce temps, dans un grand poêlon, faire cuire le bacon 2 minutes. Ajouter l’oignon et faire revenir à feu moyen 8 minutes.

4. Ajouter les lentilles égouttées, la ciboulette et la coriandre. Cuire à feu doux 5 minutes.

5. Transférer le mélange de lentilles dans un grand bol. Arroser de jus d’orange, du reste d’huile d’olive et de vinaigre. Saler et poivrer. Mélanger.

6. Retirer le poulet du four. Découper en tranches épaisses.

7. Répartir les lentilles et le poulet sur des assiettes. Garnir de pousses et servir.