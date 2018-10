Steven Butler et Rénald Boisvert, comme un vieux couple

Dans un mois jour pour jour, le 24 novembre, Steven Butler sera la grande vedette du premier gala de boxe présenté à Rimouski.

Le pugiliste de 23 ans se mesurera alors au Mexicain Jesus Antonio Gutierrez.

Douze ans après la première rencontre entre Butler et son entraîneur de toujours, Rénald Boisvert, leur passion pour la boxe continue d'unir les deux hommes.

«Steven a une agressivité en lui qui me touche et m’envahit. Je deviens un peu comme lui», a indiqué Boisvert à TVA Sports.

C'est pour cette raison qu'il a demandé à Jean-François Bergeron de se joindre à son équipe il y a un an et demi.

«Il est là pour le calmer. Un boxeur doit être complet. Il ne peut pas être seulement agressif.»

Butler et Boisvert comparent leur relation à celle d'un vieux couple. Le boxeur d’Eye of the Tiger Management n'avait que 11 ans lorsqu'il a mis les pieds dans le gymnase où travaillait celui qui est devenu son entraîneur.

«Je disais des secrets à Rénald que je ne disais même pas à mes parents. Je lui racontais mes mauvais coups, mais pas à mes parents. Il est comme mon ami, mon gars de confiance, mon père. Il est important dans ma vie.»

Butler, un nom magique

«Pour moi, le nom Butler était un peu magique. Après avoir su qu’il est le petit-fils de Marshall Butler, c'est clair que je voulais vérifier s'il avait l'étoffe de son grand-père. Et j'ai vite compris qu'il l'avait!»

Depuis, ils ont tout traversé ensemble, y compris la défaite difficile infligée par Brandon Cook en janvier 2017. Un revers qui a fait grandir son protégé, croit Boisvert.

«Il doit encore gagner en maturité, mais il est vraiment sur le bon chemin. On est content de ses améliorations, autant sportives que psychologiques.»

Le 24 novembre, Butler disputera son 28e combat professionnel et un cinquième déjà cette année.

«C'est ma routine de vie. C'est sûr que c'est exigeant, mais j'ai besoin de défis et d'adrénaline dans ma vie. C'est ce qui m'oblige à être toujours actif et à me motiver à l'entraînement.»

Cette fois, il se frottera à un adversaire qui n'a subi que deux défaites en 29 combats et qui n'a jamais été arrêté avant la limite.

Ce test doit permettre à Butler de poursuivre sa progression.

«Il devra réagir en contre-attaque plus souvent et être plus intelligent en offensive parce que cet adversaire est plus brillant en défensive. Steven devra se dépasser au niveau du plan de match. Gutierrez devrait l'amener dans les derniers rounds. On veut voir ça pour voir où il en est.»

Un défi intéressant pour Butler avant de se lancer à l'assaut d'un titre mondial en 2019.

Le gala du 24 novembre sera présenté en direct à TVA Sports.