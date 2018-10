Transparence à l’Assemblée nationale: Québec solidaire veut exiger le dévoilement des dépenses du président

Québec solidaire demande la coopération des parlementaires pour obliger le président de l’Assemblée nationale à publier ses dépenses.

«Selon nous, l'occasion est parfaite pour mener la grande cure de transparence dont l'Assemblée nationale du Québec a besoin depuis bien longtemps», a indiqué le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, lors d’un point de presse, mercredi.

Le manque de transparence à l’Assemblée nationale, et principalement en ce qui a trait aux dépenses de son ex-président Jacques Chagnon, a été maintes fois critiqué par les partis d’opposition au cours du dernier mandat libéral.

Notre Bureau parlementaire a tenté à maintes reprises d’obtenir, grâce à la loi d’accès à l’information, le détail des dépenses de M. Chagnon, notamment lors de ses nombreux périples à l’étranger, mais sans succès.

En plus des dépenses du président, la formation de gauche demande le «dévoilement automatique et obligatoire» des dépenses des cabinets, des bureaux de circonscription, des allocations des députés et des budgets de l’Assemblée nationale.

QS souhaite aussi que tous les partis soient représentés au Bureau de l’Assemblée nationale et la levée du huis clos permanent sur les discussions qui y ont lieu, sauf exception.

La formation de M. Nadeau Dubois «s’attend» à ce que les autres partis politiques appuient ces demandes qui sont «simples et réalistes».

«La Coalition avenir Québec a critiqué pendant des années la culture de copinage d'opacité des libéraux. Maintenant, ils ont l'occasion de démontrer leur cohérence en rendant l'Assemblée nationale plus transparente», a dit le député de Gouin, comme pour mettre le gouvernement Legault au défi.