Trump « cautionne la violence et divise les Américains », accusent des chefs démocrates

Les chefs démocrates au Congrès américain ont accusé mercredi Donald Trump de cautionner la violence, après l’envoi de bombes artisanales adressées à Hillary Clinton, Barack Obama, CNN et d’autres personnalités régulièrement critiquées par le président.

L’appel au rassemblement de Donald Trump sonnera « creux jusqu’à ce qu’il revienne sur ses déclarations cautionnant des actes de violence », écrivent le sénateur Chuck Schumer et Nancy Pelosi, élue à la Chambre des représentants, dans un communiqué. « De façon répétée, le président cautionne la violence physique et divise les Américains avec ses mots et ses actes », poursuivent-ils.

