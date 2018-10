Un nouveau festival d’Halloween à Montréal

Les amateurs de fantômes, gobelins, morts-vivants et meurtriers sanguinolents ont désormais un nouveau festival à se mettre sous la dent : Halloween MTL.

Le compte à rebours pour l’Halloween est officiellement lancé. Et, dès jeudi, un nouveau joueur s’invite aux festivités.

Le festival Halloween MTL regroupe sous sa bannière différents événements ayant un thème commun : le fantastique. Mais, même si elles ont toutes ce point d’ancrage, les activités diffèrent par leur genre, allant de l’humour à l’horreur pure et dure.

Le coup d’envoi de ce premier Halloween MTL sera donné ce soir par le duo humoristique les Pic-Bois et leur spectacle Mort de rire. Ils seront suivis sur scène par François Chénier, Luc Senay et Marie-Ève Morency pour la soirée Fais-moi peur, une mise en lecture de légendes urbaines, contes et anecdotes horrifiques.