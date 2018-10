Un site web pour ne plus se perdre au CHUL

Les usagers du Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL) peuvent maintenant se servir d’un outil interactif en ligne pour mieux s’y retrouver dans les innombrables couloirs et pavillons de l’hôpital, une idée qui pouvait paraître simple et qui aura finalement requis deux années de travail au CHU de Québec.

Grâce au site web merendre.ca, présenté mercredi, les patients du centre hospitalier du boulevard Laurier, leurs proches et les employés peuvent obtenir en quelques clics l’itinéraire vers le bureau d’un médecin, d’une clinique ou de tout autre service du CHUL.

À la façon de Google Maps, l’outil leur présente le trajet le plus court sur une carte du complexe médical accompagnée de directives détaillées. La plateforme s’adapte à tous les écrans. Téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs peuvent donc y accéder.

Les parcours proposés sont différents selon que l’utilisateur peut se déplacer sans contrainte ou qu’il présente un handicap.

Pas de solution magique

La direction des communications du CHU de Québec, responsable de ce chantier, a rapidement constaté qu’il n’y a pas de solution magique pour développer un tel outil quand on a affaire à un hôpital qui compte 12 pavillons, des milliers de salles et des centaines de couloirs.

Face à des plans qui n’étaient pas à jour et à un hôpital qui ne cesse de se développer, il a littéralement fallu faire le tour des pièces... porte par porte. Les concepteurs sont aussi allés à la rencontre des patients pour documenter les endroits les plus problématiques.

«Je craignais à un moment donné qu’on n’y arrive pas, parce que ça peut être tellement immense. Dans un établissement comme celui-ci, c’est comme infini», lance Marielle Philibert, présidente du comité des usagers du CHU de Québec.

Diminuer le stress

Au CHUL, la complexité des déplacements est «presque devenue une blague», même parmi le personnel, reconnaît la porte-parole du CHU de Québec, Geneviève Dupuis. C’est aussi une grande source de stress pour les patients, souligne-t-elle.

C’est donc dans cet hôpital, où les défis semblaient les plus grands, que les concepteurs ont d’abord concentré leurs efforts. Les centres hospitaliers du Saint-Sacrement et de Saint-François-d'Assise devraient en profiter d’ici un an et demi. Coût total de l’opération: 92 000 $.

Le comité des usagers, qui a financé le tiers du projet, se dit satisfait de l’outil et convaincu qu’il servira bien les patients, même les plus âgés.

«Souvent, les personnes âgées sont accompagnées de personnes plus jeunes qui peuvent utiliser la technologie. Je suis certaine que c’est un plus pour nos usagers et que ça va faire toute la différence», indique Mme Philibert.