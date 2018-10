Un village donne des terrains aux citoyens

SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX | Un village de 328 habitants souhaite tellement attirer de nouveaux citoyens qu’il donne des terrains si les gens s’engagent à y construire une maison.

La municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix, près de Rivière-du-Loup, prend les grands moyens pour dynamiser son territoire. Le village donnera quatre terrains d’une valeur de 10 000 $ chacun.

«Idéalement, on voudrait des familles. On n’a pas de critères de sélection, sauf celui d’être sérieux dans ses démarches et de remplir les conditions. Le but est d’avoir du nouveau monde», résume Nadine Chénard, de la Corporation de développement économique et touristique.

Les terrains en question avaient été tirés lors d’une loterie en 2014, qui visaient les mêmes objectifs.

Mais les gagnants, pour diverses raisons, n’avaient pas construit de maisons. Certains n’avaient pas pu vendre leur maison ou changer de travail pour y déménager.

Quatre ans plus tard, la Corporation de développement économique et touristique du village avait toujours les terrains en sa possession.

Il a été décidé dernièrement de les donner à ceux qui se montreraient intéressés... à condition qu’ils construisent leur maison d’ici deux ans.

Grandes superficies

Les terrains de 47 000 à 81 000 pieds carrés sont situés à quelques minutes à pied du centre du village. Comme dans tout le reste de la municipalité, les nouveaux propriétaires devront installer un puits artésien.

Ils devront aussi s’occuper d’installer un système pour traiter les eaux usées. Ils épargnent toutefois près de 10 000 $ juste pour l’achat du terrain.

Selon l’inspecteur en bâtiment de la municipalité, Bruno Beaulieu, il n’y a actuellement pas de terrains résidentiels au village à vendre. Il y a au moins quatre maisons à vendre à Saint-Paul-de-la-Croix présentement, selon le site Centris.

Pas de critères

Si la municipalité souhaite accueillir de nouvelles familles, la Corporation n’imposera pas de critères pour ceux qui veulent les terrains. Ce pourrait aussi être quelqu’un de la place, même si l’idée est d’inciter l’installation de nouveaux résidents.

Le village a son école primaire multiniveaux comptant 18 élèves et un service de garde communautaire.

«C’est relativement stable présentement. Faut pas se le cacher, les écoles, ça prend des enfants, ça prend des jeunes familles», a dit Bruno Beaulieu.

Selon le recensement de 2016, on comptait 40 enfants de 0 à 14 ans, dont 10 de 0 à 4 ans. Quelque 25 % de la population a 65 ans et plus, et l’âge moyen est de 47 ans.