Une Mustang hybride apparaît en vidéo

Ford a confirmé il y a déjà quelques mois que la Mustang aura droit à une déclinaison hybride.

Pour la première fois, le manufacturier américain a laissé entrevoir de quoi elle pourrait avoir l’air par le biais d’une courte vidéo.

À lire aussi: La Mustang et le F-150 auront des versions hybrides

Dans le cadre de sa campagne publicitaire américaine intitulée Built Ford Proud, Ford a publié une vidéo d’à peine plus d’une minute où l’on met en scène l’acteur de la série Breaking Bad, Bryan Cranston. Au cours de la vidéo, Cranston nous explique l’importance d’arrêter de parler pour inspirer et plutôt construire pour prouver. Et c’est à ce moment qu’on aperçoit la Mustang hybride.

On sait qu’il est question de la déclinaison hybride en raison de l’animation rapide où on aperçoit une coupe transversale du moteur qui semble être un V8 accompagné de plusieurs composantes électriques. De plus, on constate une calandre avant, des phares et des rétroviseurs différents de ceux qui équipent actuellement la Mustang.

Selon Ford, la Mustang hybride fera ses débuts d’ici 2020. On sait que la version 2018 a reçu quelques modifications, ce qui signifierait que le constructeur pourrait attendre encore deux ans avant de lancer une nouvelle refonte ou même, une version équipée d’un moteur complètement différent.