Le Devoir rapportait hier la nouvelle : « L’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI) remporte son long bras de fer contre l’Agence du revenu du Canada (ARC) ».

Dirigé par le constitutionnaliste Daniel Turp et fondé par Pierre Karl Péladeau, ex-chef du Parti québécois et président de Québecor, l’IRAI vient donc d’obtenir enfin son statut d’orga­nisme de bienfaisance, permettant à ses donateurs d’obtenir des crédits d’impôt. Si bataille il y a eu, c’est que ce même statut lui avait été refusé par l’ARC.

Cette victoire de l’IRAI est importante pour deux raisons. Primo, elle rétablit l’équité fiscale entre celui-ci et d’autres instituts voués à la promotion du fédéralisme. Lesquels, eux, n’ont eu aucune difficulté à être reconnus comme organisme de bienfaisance. Exemple : L’Idée fédérale.

Deuxio, elle confirme justement que ce refus initial face à l’IRAI était de nature éminemment politique. Impossible de l’expliquer autrement. Dans les faits, l’IRAI était victime de discrimination fiscale essentiellement parce qu’il étudie l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales.

En gagnant son combat, l’IRAI en fait lui-même la démonstration non équivoque. En cela et avec raison, ses dirigeants en ont fait une question de principe et d’équité.