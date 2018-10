Valérie Carpentier partage ses pires looks à vie et... ça fesse!

Valérie Carpentier a souligné avec humour l’arrivée imminente du gala de l’ADISQ ce dimanche en partageant les looks les moins réussis qu’elle a portés au cours de sa carrière.

Celle que l’on a connue à La Voix voulait souligner l’importance de ne pas se prendre au sérieux sur les tapis rouges et de ne pas juger trop sévèrement ceux qui décident d’opter pour la carte plus «casual» lors de leur apparition sur les tapis rouges.

«Le Gala de l’ADISQ approche à grands pas... rappelons-nous qu’il est important d’être indulgents envers les gens qui portent des t-shirts s.v.p. On se souvient à quel point Safia Nolin fut jugée injustement... Question de mettre tout ça en perspective, voici une rétrospective de mes PIRES LOOKS À VIE parce que c’est pas grave ces choses-là», indique la chanteuse en partageant une galerie de cinq photos d’elle prises par le passé (glissez la photo vers la gauche ou cliquez sur la flèche pour voir toutes les images).

La jeune femme conclut avec un brin d’autodérision et de légèreté.

«Parce qu’honnêtement, mes moments disgracieux me font beaucoup rire et je suis vraiment ravie de vous les partager. Amusez-vous! Qu’on porte ou non une belle robe dimanche, l’important c’est d’être bien! Tâchons d’être beaux à l’intérieur.»

Le gala de l’ADISQ est présenté le dimanche 28 octobre à 20 h et sera animé encore une fois cette année par Louis-José Houde.