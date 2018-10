Voici pourquoi GTA6 ne sortira pas de sitôt

Il faudra peut-être patienter plus longtemps que prévu pour le prochain Grand Theft Auto, si l’on se fie aux commentaires du cofondateur de la compagnie Rockstar Dan Houser. Selon lui, le climat politique rend le projet plutôt délicat.

Vous n’auriez probablement jamais pensé que Rockstar, la compagnie qui développe Grand Theft Auto (GTA), se soucierait d’offenser le public après avoir lancé de jeu si controversé, mais son cofondateur Dan Houser a confié un point de vue surprenant à GQ.

Grand Theft Auto est souvent pointée du doigt pour sa violence, obtenant même le titre de la série de jeux vidéo la plus controversée de tous les temps par Guinness World Records. Mais de simplement l’accuser de violence gratuite est une injustice, selon moi. Cette série est une excellente critique envers la société; bien au-delà de sa violence.

Houser, cependant, se dit soulagé de ne pas lancer une suite à la série GTA à l’ère Trump. Selon lui, le jeu serait trop offensant, autant pour la gauche que pour la droite.

«On ne sait même pas ce qu’on ferait, sans mentionner la colère que les gens ressentiraient avec ce qu’on déciderait de faire», a-t-il déclaré.

«La progression libérale et le conservatisme intenses sont tous les deux très militants, et très en colère. C’est effrayant, mais aussi étrange, et pourtant, les deux frôlent parfois l’absurde. Il est difficile de faire une satire pour ces raisons-là; c’est carrément au-delà de la satire», ajoute-t-il.

C’est la première fois que Rockstar parle aussi ouvertement du prochain GTA, qui accumule plein de rumeurs quant à son dévoilement depuis des années. Les commentaires de Houser ne signifient pas nécessairement que le jeu n’est pas en production, cependant. Mais, on ne risque toutefois pas de le voir bientôt.