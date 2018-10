Vous aimez Django, nous aussi !

Non, il ne s’agira pas d’une chronique cinéphile sur le film Django Unchained réalisé par Quentin Tarantino, mais bien d’un hommage senti au plus lunaire des guitaristes manouches : Django Reinhardt. De passage, le 27 octobre au grand Théâtre de Québec, puis le dimanche 28 octobre au Lion d’or à 14 h, vous aurez l’occasion de découvrir et surtout l’étonnant guitariste Stéphane Wrembel.

Entre la musique de film et l’univers de Django



Établi depuis 20 ans à New York, Stéphane Wrembel fait vivre la musique du plus célèbre des manouches à travers Django Experiment III, ainsi que certaines trames sonores. Si vous aimez le cinéma, sa patte fut présente dans le Midnight in Paris (Woody Allen) pour Bistro Fada,

ainsi que Vicky Cristian Barcelona « Big Brother ».

En compagnie du guitariste Thor Jansen, du contrebassiste Ari Formen et du batteur Rick Anderson, votre après-midi Django se fera sous le signe de quelques classiques, sans oublier plusieurs jolies découvertes, toutes aussi inspirantes les unes que les autres.