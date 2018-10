Zavgorodniy se hisse au-dessus de la mêlée

RIMOUSKI | Dmitry Zavgorodniy poursuit sa domination dans la LHJMQ. L’attaquant russe a pris la tête du classement des meilleurs pointeurs dans le circuit Courteau en amassant un but et trois passes dans une victoire de l’Océanic par la marque de 5-2 sur l’Armada de Blainville-Boisbriand, mercredi soir, au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Zavgorodniy a d’abord ouvert le pointage lors d’un avantage numérique en début de match. Laissé seul dans l’enclave, il dirigea un puissant tir du poignet pour surprendre le gardien Émile Samson.

L’espoir des Flames des Calgary a poursuivi sur sa lancée en participant à un superbe tic-tac-toe complété par Jimmy Huntington, avant de récolter une autre mention d’aide sur le but de Mathieu Bizier.

À l’image de Brendan Gallagher, le petit ailier de l’Océanic fonça comme un train vers Samson pour récupérer un retour de lancer.

Carson MacKinnon a inscrit ensuite le quatrième filet des Bas-Laurentiens sur un autre jeu de passes préparé par Dmitry Zavgorodniy. Ce dernier compte maintenant 26 points (10-16) à sa fiche cette saison, un de plus qu’Alexis Lafrenière.

Le numéro 11 de l’Océanic a lui-aussi connu une excellente soirée de travail avec un but et deux passes. Charle-Edouard a complété la rencontre avec trois passes.

«Mon gros défi pour moi est de ne pas trop l’utiliser. Zavgorodniy est bon en désavantage et avantage numérique, il patine bien, il a une compréhension de la game. Il l’a joue à grande vitesse et il encore très jeune», estime le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

La discipline

La réplique de Blainville-Boisbriand appartient à Samuel Bolduc et Aleksi Anttalainen contre Colten Ellis. Les unités spéciales ont produit cinq des sept buts de l’affrontement.

«Leur avantage numérique a fait la différence, parce qu’ils ont moins de chances que nous à cinq contre cinq. L’un des points importants contre l’Océanic est de demeurer discipliné. Il faut que nos joueurs soient plus opportunistes. Il faut faire le travail dans les moments clés», a indiqué le pilote de l’Armada, Bruce Richardson.

Les deux équipes se préparent maintenant à la fin de semaine des rivalités dans la LHJMQ.

L’Armada entamera dès vendredi un aller-retour contre les Olympiques de Gatineau.

Au même moment, l’Océanic disputera la première de deux parties contre les Remparts de Québec. Le duel initial se déroulera au Colisée Financière Sun Life.