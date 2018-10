DEMERS, Bibianne



Au Centre d'hébergement Chanoine- Audet, le 22 octobre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Bibianne Demers, fille de feu Léger Demers et de feu Marie-Ange Couture. Elle demeurait autrefois à Lévis, secteur Charny. Elle était la soeur de feu Roland (feu Rita Thibault), feu Gilles, feu Aline, Micheline (Clément Demers), feu Denise (feu Jacques Foucault), feu Norma, Louise (feu Pierre Martel) et de Alain (Claudette Roy). Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Chanoine-Audet pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support offert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam).La famille vous accueillera auà compter de 9h.