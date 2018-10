LAFONTAINE

Marie-Claire Mercier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 octobre 2018, à l'âge de 84 ans et 6 mois est décédée madame Marie-Claire Mercier, épouse de feu Robert Lafontaine. Elle était la fille de feu Thomas Mercier et de feu Alméda Bilodeau. Elle demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà compter de 10h.et de là, au crématorium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Odette (Sylvain Patoine et leurs enfants Joanie et Amélie Patoine), Martin (Annie Labrecque et sa fille Audrey Renaud), Simon (Mélanie Robert et ses 3 filles). Elle était la sœur de: Marie-Jeanne (feu Ferdinand Royer), feu Emilien (feu Réjeanne Fontaine), Madeleine (Paul Tanguay), Fernand (Madeleine Pouliot), Marcel (Pierrette Saucier), Bernadette (Jacques Fauchon), Jean-Marie (Pauline Beaudoin), Aline (Clément Forgues), Diane (Gilles Paquet), feu Raynald (Adrienne Doyle) et Jacques (Gisèle Nadeau). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du Manoir de la Montagne de Saint-Malachie ainsi que sa sœur Marie-Jeanne pour sa présence et son aide. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Malachie, 1157, rue Principale Saint-Malachie (Québec) G0R 3N0 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire