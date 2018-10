PELLETIER, Simon



À l'Hôpital de Montmagny, le 12 octobre 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Simon Pelletier, époux de madame Lise Richard. Il était le fils de feu madame Annette Pelletier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 10h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise, ses enfants:Guylaine, Daniel, feu Sylvain, Jacques-Alain (Sophie Chouinard-Pelletier), ses petits-enfants : Alex, Emy Gabrielle, Rébéka, Nathan, Jordan, Koraly et Loïck, son arrière-petit-fils : Sylvain-Olivier, ses frères et sœurs : Ginette (Denis Corriveau), Juliette, Henri (Gisèle Blouin), Henriette, Yvon (Josette Cyr), Lise; ses beaux-frères et belles-sœurs : Huguette Richard (feu Robert Boucher), Micheline Richard (René Lavoie), Jean-Claude Richard, Ginette Richard (Jacques Collin), André Richard (feu Chantal Caron). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny et des soins à domicile du CLSC de Montmagny pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la